Gravi disagi a Pignola: il sindaco incontra i direttori di Acquedotto lucano. Gli ultimi aggiornamenti

Il Sindaco di Pignola, Antonia De Luca ieri mattina ha incontrato in Comune i direttori Ing. Gravino e ing. Marino dell’Acquedotto Lucano per fare il punto della situazione e chiedere conto dei gravi disagi che la comunità ha vissuto nei giorni delle festività natalizie e che purtroppo sta ancora vivendo in alcuni momenti della giornata.

De Luca dichiara:

“Acquedotto Lucano si è impegnato per raggiungere determinati obiettivi nei nostri confronti e riuscire a portare benefici significativi.

Abbiamo ottenuto l’impegno dell’Acquedotto per una pulizia straordinaria delle sorgenti locali di San Michele e di Piano Porcaro che alimentano l’impianto di sollevamento di Santa Lucia e il serbatoio a San Nicola, un passo fondamentale dato che le risorse idriche non sono più abbondanti come un tempo e il carico di utenze è cresciuto.

Ho chiesto anche di esplorare, in questa fase di emergenza, altre soluzioni per un’alimentazione esterna con autobotti della vasca di raccolta di Santa Lucia e di ridurre il numero di utenze su San Nicola, iniziando ad utilizzare maggiormente il serbatoio di Villafranca anche per aree importanti come via Coiro e via Aldo Moro bassa.

È stato essenziale far comprendere ai tecnici l’importanza di ottimizzare le connessioni tra i serbatoi di San Nicola e Villafranca.

Da tempo ho richiesto che il serbatoio di Villafranca, gestito nell’ambito dello schema idrico Basento-Camastra, mantenga una portata adeguata, per tutte le utenze servite, di 22 litri al secondo, senza restrizioni, supportata dalle sorgenti di Fossacupa in Abriola, di San Michele a Sasso di Castalda e le sorgenti dell’Agri. Inoltre, verranno installate valvole di controllo automatico per garantire un livello d’acqua costante nel serbatoio di Villafranca.

Abbiamo concordato con l’Acquedotto di avviare una ricerca delle perdite, concentrandoci inizialmente su alcune zone del centro abitato.

Compito mio e di tutta l’amministrazione sarà quello di vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati, garantendo trasparenza e responsabilità, perché sappiamo quanto sia importante per tutta la popolazione questa situazione di crisi.

A breve organizzeremo anche un’assemblea pubblica invitando i tecnici di Acquedotto Lucano per discutere insieme i dettagli di questi accordi e ascoltare le vostre opinioni e preoccupazioni”.