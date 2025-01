Potenza: giovane nei guai! Sorpreso dalla Polizia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Procuratore della Repubblica:

“La Polizia di Stato, nella serata di giovedì 02 Gennaio 2025, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze ha deferito in stato di libertà un ragazzo trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico, personale delle Volanti della Questura di Potenza, ha notato la presenza di tre giovani in un luogo appartato e poco illuminato, che sono stati sottoposti a controllo.

Durante tale attività, uno dei ragazzi ha lanciato un borsello grigio nell’aiuola adiacente per poi cercare di divincolarsi per sottrarsi al controllo.

Gli operatori sono riusciti prontamente a recuperare il borsello, al cui interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo Hashish che è stata sottoposta a sequestro.

Per i fatti occorsi il giovane è stato deferito in stato di libertà in ordine alle ipotesi di reato previste e punite dagli 337 C.P. e 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna”.