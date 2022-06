Roberto Speranza positivo al Covid! I dettagli

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo al Coronavirus.

Poiché posto in isolamento, si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 12:00.

Due i decreti che dovranno essere presi in esame:

il primo riguarda il calendario fiscale, con nuove scadenze aggiornate;

l’altro conterrà invece misure sui trasporti e l’eventuale proroga dell’obbligo della mascherina, fino al 30 settembre.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Unomattina, ha spiegato:

“il virus circola ancora.

L’obiettivo ‘contagio zero’ è irraggiungibile, noi puntiamo a una convivenza col virus il che significa tornare alla normalità con le nostre attività e anche fare in modo che gli ospedali possano continuare senza problemi l’attività ordinaria.

E i dati riferiti all’occupazione dei nostri ospedali ci dicono che siamo di fronte a una situazione sotto controllo.

Per quanto riguarda il prossimo autunno, è ragionevole pensare a un richiamo di un vaccino che sia aggiornato nei confronti delle nuove varianti.

Poi valuteremo l’evolversi della situazione, consapevoli che il nostro Paese è pronto ad affrontare altre realtà con un’altra campagna vaccinale”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)