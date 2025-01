Rotonda: per Iole e Rebecca si è chiuso in bellezza il 2024. Ecco i prestigiosi premi ottenuti per i meriti sportivi

Si è chiuso in bellezza il 2024 per lo sport rotondese.

La sciatrice IOLE ESPOSITO, Presidente del locale Sci Club, è stata premiata dal CONI lucano per i meriti sportivi ottenuti come tecnico di sci di fondo, mentre la giovanissima REBECCA CAPUTO, campionessa italiana assoluta 2024 per la salsa shine e la bachata shine e quarta al mondiale WSDF 2024 per la salsa shine a Guadalajara, Spagna, è stata insignita dal Comitato Olimpico regionale con la benemerenza sportiva per i prestigiosi risultati ottenuti nella disciplina della Danza Sportiva nell’anno appena trascorso.

Complimenti!