Potenza: “Questa strada è ormai un colabrodo. I residenti non ce la fanno più”. L’appello urgente

“Via Marrucaro è ormai una strada colabrodo e i residenti non ce la fanno più.

La giunta comunale deve intervenire quanto prima.

D’altronde l’Amministrazione precedente guidata dal sindaco Guarente aveva già predisposto l’intervento e reperito i fondi necessari per mettere in sicurezza la strada”.

Con queste parole la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Carmen Galgano, lancia un appello urgente per la sistemazione di una delle strade più critiche della periferia potentina.

Le lamentele dei cittadini si fanno sempre più insistenti:

“La situazione di Via Marrucaro è diventata insostenibile a causa delle condizioni deteriorate della pavimentazione, fortemente dissestata e con buche profonde.

Il tutto, aggravato dai lavori per la posa di cavi destinati ai sottoservizi, non seguiti da un ripristino adeguato del manto stradale”.

Galgano continua:

“I residenti e gli utenti della strada sono ormai esasperati.

I lavori per i servizi sono indubbiamente importanti, ma non possiamo permetterci che il rifacimento dell’asfalto venga lasciato in secondo piano.

La situazione di Via Marrucaro non è più tollerabile.

La strada è stata più volte danneggiata e i lavori di ripristino non sono mai stati eseguiti a regola d’arte.

La Giunta Telesca sta perdendo tempo prezioso anche perché la scorsa amministrazione, in particolare l’assessore all’Ambiente aveva recuperato 500 mila euro provenienti dalle compensazioni ambientali per il rifacimento delle infrastrutture rurali e aveva individuato le strade bisognose di intervento.

Tra queste vi era anche Marrucaro.

Ora, la domanda è: cosa sta aspettando l’amministrazione per appaltare i lavori e avviare finalmente la sistemazione della strada?

È fondamentale intervenire con urgenza, non solo per garantire la sicurezza di chi percorre quotidianamente l’arteria, ma anche per tutelare il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti.

La situazione è chiara.

È necessario che l’amministrazione prenda in mano la situazione e dia risposte concrete ai cittadini.

I fondi ci sono, il progetto è pronto, non c’è più tempo da perdere.

Ci aspettiamo azioni rapide e risolutive.

Fratelli d’Italia sollecita pertanto la giunta comunale a procedere senza indugi con l’affidamento dei lavori e il ripristino della sicurezza stradale di Via Marrucaro, una strada fondamentale per la viabilità periferica di Potenza”.