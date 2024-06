Ruoti in lutto per questo ragazzo che ha perso la vita a soli 30 anni: il messaggio di cordoglio

La città di Ruoti è in lutto.

Ecco quanto si appende dall’Amministrazione:

“Cari concittadini è venuto a mancare nella nostra comunità Lidher Mandeep di anni 30, un cittadino indiano che lavorava con un’azienda del posto come tanti altri conterranei presenti nel nostro territorio.

La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli.

C’è un tempo per tutto, adesso il silenzio e l’attesa per gli accertamenti del caso ci devono far riflettere sulla vita!

Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita, e poi per la sua famiglia, e per tutti noi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità.

Profondamente scossi ci uniamo alla sofferenza e al lutto con un profondo abbraccio.

Le più sentite condoglianze alla famiglia“.

Ci uniamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.