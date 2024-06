Ruoti: riaperto al pubblico l’Ufficio postale. I dettagli

A seguito delle opere di ristrutturazione e ammodernamento dell’ufficio postale di Ruoti è stata riaperta oggi, 29 giugno 2024, la sede di Via Appia.

Dichiara il Sindaco Avv. Franco Gentilesca:

“Sono lieto che la sede di Ruoti, tra le prime in Italia, rientri tra quelle realizzate del Progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale – – promosso dal Governo e da Poste Italiane”.

L’obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.

Il Progetto Polis prevede due principali linee di intervento: “Sportello Unico” e “Spazi per l’Italia” Poste Italiane intende essere protagonista della ripresa del Paese a beneficio dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica adottando un approccio responsabile al fine di diminuire la propria impronta ambientale e contribuire alla transizione low-carbon dell’economia e dell’intero Paese.

L’iniziativa è coerente con la più ampia strategia di Poste Italiane finalizzata allo sviluppo sostenibile, digitale e inclusivo.

Tutta l’iniziativa è valorizzata secondo la metodologia innovativa True Value, che consente di coniugare la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità, per misurare l’efficacia dei progetti in termini di benefici, principalmente per la collettività.

“Per la comunità ruotese oggi è anche un giorno particolare per aver salutato l’attuale direttrice dell’Ufficio Postale di Ruoti, Antonietta Giovine, che andrà in quiescenza.

I ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni di servizio ad Antonietta che ha sempre dimostrato attenzione ai più frangili ed in particolare a tutti gli utenti”.