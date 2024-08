San Costantino Albanese: due imperdibili appuntamenti per gli appassionati di musica e non solo! I dettagli

Entra nel vivo delle ragioni culturali che lo animano, Suoni di minoranza, che l’11 agosto ospiterà un doppio appuntamento, Claudia Crabuzza e la Peppa Marriti Band in rappresentanza di ben tre minoranze linguistiche, vale a dire i sardi, i catalani di Alghero e gli arberesh di Calabria.

Duplice infatti la motivazione della presenza di Claudia Crabuzza che, già voce dei Tazenda e leader dei Chichimeca, con il suo primo album da solista, Com un soldat (Targa Tenco per il miglior album in dialetto e lingue minoritarie) ha dato voce alle istanze più profonde della comunità catalana di Alghero ma in una prospettiva di feconda interazione con la cultura regionale: non a caso il suo ultimo album, Grazia la madre, ha trasposto in musica dieci romanzi del Premio Nobel Grazia Deledda, con diverse composizioni anche in sardo, che è a sua volta tra le 12 lingue minoritarie riconosciute dallo Stato italiano.

Accompagnata da Caterinangela Fadda, Claudia Crabuzza riproporrà temi e motivi ricorrenti nella sua più che ventennale attività artistica, dove ha prestato sempre grande attenzione alla questione femminile e al recupero delle proprie radici in una prospettiva di confronto con altre culture, con un’attenzione particolare per Pino Piras e le canzoni in sardo logudorese dell’ultimo album.

La Peppa Marriti Band, invece, coniuga un sanguigno rock di impronta americana con la tradizione musicale arbëresh, con rilevanti sonorità balcaniche, accentuate dall’uso del violino in un sound di grande originalità e impatto emotivo.

Dalla tradizione arbëresh, in particolare, riprendono i canti tradizionali polivocali, chiamati vjershë, insieme alla lingua e ai valori del popolo italo-albanese, come la forte nostalgia verso la madrepatria che si scorge nei testi delle canzoni.

La band di Santa Sofia D’Epiro, che non a caso aprirà il concerto di Manu Chao a Cirella il 28 agosto, è una compiuta dimostrazione di come musiche e sonorità radicate in una tradizione possano diventare musiche del mondo.

Il Festival Suoni di minoranza, promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata e d’intesa con Altipiani, il Club Tenco e l’editore Squilibri, proseguirà:

il 12 agosto con il Canzoniere Grecanico Salentino,

il 14 agosto con la Nuova Compagnia di Canto Popolare,