San Giorgio di Pietragalla: un appuntamento per gli amanti della pizza e della cultura italiana. I dettagli

Al via la prima edizione del “Pizza Festival” che si terrà Sabato 17 e Domenica 18 agosto prossimi a San Giorgio di Pietragalla.

L’evento nasce per celebrare il successo straordinario di Vito Monaco, nostro concittadino che ha conquistato riconoscimenti internazionali nel mondo della pizza.

Il festival vedrà la partecipazione speciale di Luciano Sorbillo, uno dei nomi più illustri nel panorama della pizza napoletana, l’unico pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania quale “eccellenza campana in Italia e nel mondo”.

Vito Monaco, trasferitosi in Germania in giovane età, ha raggiunto il vertice della sua carriera come campione mondiale nel 2013, 2021 e 2022.

Inoltre, è il fondatore e responsabile della prima catena di pizzerie napoletane in Germania, avviata nel 2014.

Sarà un’occasione unica per il pubblico di ammirare i pizzaioli all’opera grazie ai forni a legna allestiti nella piazza di San Giorgio per l’evento.

Il programma dell’evento include, inoltre, un laboratorio dedicato ai bambini nel pomeriggio del 18 agosto, dove i più piccoli potranno imparare l’arte della pizza insieme ai maestri pizzaioli Sorbillo e Monaco.

Entrambe le sere saranno animate da musica live, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa che unisce tradizione, divertimento e buona musica.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della pizza e della cultura italiana organizzato dall’associazione “Culture Moderne” in collaborazione con un gruppo di appassionati volontari.