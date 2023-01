Senise, Bardi: “i lavori procederanno anche di notte così da avere la nuova condotta nel minor tempo possibile”! Queste le ultime notizie

“Oggi sono voluto venire di persona per dimostrare la vicinanza della Regione alla comunità senisese, per confrontarmi con il Comune e per verificare di persona l’andamento dei lavori di Acquedotto lucano.

Purtroppo abbiamo dovuto attendere un evento calamitoso per intervenire sull’unica condotta esistente.

Non dovremo più ripetere gli errori del passato: adesso in tempi rapidissimi interreremo la nuova condotta idrica, poi successivamente con Acquedotto lucano e il Comune convocheremo un tavolo per immaginare il percorso che porterà al raddoppio della condotta, così da impedire in futuro gli errori del passato.

La ditta che sta facendo i lavori procederà con le opere anche di notte, così da avere la nuova condotta nel minor tempo possibile.

Poi dovremo affrontare il tema delle perdite idriche della rete, il 62% in Basilicata, un’altra eredità del passato che sta penalizzando ulteriormente i cittadini di Senise in questo momento di emergenza.

Siamo vicini ai cittadini che stanno sopportando un disagio non accettabile, anche considerando che Senise fornisce l’acqua a due regioni.

Ringrazio il sindaco, Acquedotto lucano, i cittadini e i comitati locali per tutto quello che stanno facendo.

Intanto con l’assessore Latronico stiamo verificando anche i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in visita a Senise.

Con il presidente Bardi anche l’assessore all’ambiente ed energia della Regione, Cosimo Latronico, che era già stato a Senise nella giornata di sabato.a

