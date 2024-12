Stellantis: “depositata interrogazione in Senato per proteggere lavoratori di Melfi e comparto automotive”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa:

“Oggi, 12 dicembre 2024, ho depositato in Senato un’interrogazione a risposta orale in commissione per sapere se il Ministro delle imprese e del made in Italy ritenga di rendere noto il piano industriale di rilancio del settore dell’automotive, nonché se vuole porlo in essere anche con riguardo a possibili strategie di riconversione e diversificazione produttiva di Stellantis e di tutte le imprese dell’indotto.

Inoltre, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si chiede se intenda adoperarsi per fornire chiarimenti e rassicurazioni ai lavoratori di Stellantis in merito all’operatività degli ammortizzatori sociali e se ritenga di estenderli anche alle imprese dell’indotto, compreso quelle con un organico fino a 15 dipendenti.

Dai Ministri competenti si attende celere risposta, in quanto nei giorni scorsi, quasi 100 lavoratori dello stabilimento Logistica (Logitech e Tecnoservice) della Stellantis, che per circa trent’anni hanno curato la movimentazione delle vetture sui piazzali interni della sede di Melfi (Potenza), hanno ricevuto una lettera di licenziamento che scatterà il prossimo 31 dicembre.

Questa è solo l’ennesima vertenza di un Paese in perenne crisi industriale a causa di un Governo miope ed incapace di investire sulla produttività e di adottare politiche espansive.

Intanto, restiamo al fianco dei lavoratori affinché i loro diritti e la loro dignità non restino violati”.