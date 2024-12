Potenza, tutto pronto per il falò di Santa Lucia: “Abbiamo voglia di illuminare le contrade”. Il programma

Associazione Aria Silvana, Parrocchia S. Maria della Speranza e Associazione Poggio D’oro, in una nota fanno sapere:

“Si ripete oggi 13 dicembre l’evento dei Fuochi di Santa Lucia “Facciamo luce sulle nostre contrade”.

L’evento, nato su impulso della Associazione Aria Silvana, condiviso ed adottato, in questi anni, dal Coordinamento delle Contrade di Potenza, aveva ed ha l’obbiettivo – ridando vita ad una pratica consuetudinaria che vedeva nel 13 dicembre l’inizio della nuova stagione, in quanto prima delle modifiche introdotte dal calendario gregoriano il solstizio d’inverno, cadeva proprio in quel giorno – di mettere al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e degli amministratori cittadini, le questioni problematiche che gravano ancora sulle aree rurali della città e sulle possibili misure di intervento.

Quest’anno l’evento assume un carattere particolare, in quanto coincide con l’avvio del quinquennio della nuova consiliatura, e come già successo, le aree rurali potentine e le loro associazioni di rappresentanza, confidano in un nuovo inizio delle relazioni in essere tra queste ultime e l’amministrazione comunale di Potenza: in pratica, è l’ennesima apertura di credito per un programma di consiliatura che sia di rinnovamento radicale del rapporto tra l’area urbana e le aree rurali.

Queste ultime rappresentano un sedimento di potenzialità ed opportunità ambientali, culturali, sociali e produttive scarsamente considerate anche ai fini della determinazione delle politiche di rilancio del ruolo del capoluogo di regione: le associazioni delle aree rurali hanno più volte ribadito questo concetto, mettendo al centro delle proprie proposte non solo le problematiche che maggiormente affliggono i

residenti delle ex contrade – mancanza di servizi adeguati, mancanza di interventi continuativi di ordinaria manutenzione – ma anche ipotesi percorribili di sviluppo coerenti con la natura ed il valore ecologico di queste aree.

Riconnettere le aree rurali con la città urbanizzata, ripensare il rapporto – dal punto di vista strutturale e sociale – tra ciascuna area rurale e la “città di prossimità”; è per questa ragione, per le numerose iniziative che finora, ad es. hanno visto il coinvolgimento della Associazione Aria Silvana e dei suoi associati con le iniziative della Parrocchia di Santa Maria della Speranza del quartiere di Bucaletto, che quest’anno – in questa parte di città – l’evento dei Fuochi di Santa Lucia è programmato di concerto con la Parrocchia, in una prospettiva di condivisione e solidarietà tra realtà contigue e in coerenza con la tradizione che ha dato origine a questo rito: nelle campagne, nella giornata del 13 dicembre, era diffusa un’usanza solidale: chi aveva avuto raccolti più abbondanti ne donava una parte a chi aveva avuto una stagione meno fortunata, l’Associazione Poggio D’oro con il motto “abbiamo voglia di illuminare la città dalle contrade “ effettuerà il falò nei pressi dell’ex scuola di Giarrossa”.