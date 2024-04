Stellantis: “Garantire la sicurezza dell’area industriale di Melfi”. L’appello al mondo politico

“Per essere protagonisti del futuro è fondamentale comprendere i cambiamenti in atto.

Nei prossimi 10 anni si verificherà una trasformazione sostanziale nel settore automobilistico.

Perciò, oltre a continuare con le attività attuali, è essenziale prepararsi per ciò che verrà“.

Lo ha detto oggi il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista a margine dei lavori dell’attivo dei delegati dello stabilimento automobilistico Stellantis di Melfi.

Evangelista ha ricordato che:

“Stellantis ha recentemente definito la nuova missione produttiva dello stabilimento di Melfi, orientandosi verso le motorizzazioni elettriche e introducendo cinque nuovi modelli, incluso il quinto con motorizzazione ibrida, modelli che saranno inseriti nelle linee di produzione nel corso dei prossimi anni.

Contestualmente proseguirà la produzione della 500X che condivide le linee di montaggio con i modelli Jeep Renegade e Compass.

Questa scelta richiede una preparazione tecnologica, investimenti, progetti per la riconversione dell’indotto e misure per alleviare i disagi per i lavoratori e le lavoratrici che rappresentano un valore cruciale per l’economia di molti piccoli paesi della regione e oltre.

A San Nicola di Melfi c’è il potenziale per emergere come protagonisti dell’industria automobilistica di nuova generazione, ma è necessario che le istituzioni comprendano che una fabbrica può prosperare solo se le condizioni di contesto sono favorevoli.

Ci sono aziende e posti di lavoro a rischio, per questo, e per molto altro, è indispensabile un programma di politica industriale solido per garantire la sicurezza dell’area industriale di Melfi.

L’appello che lanciamo al mondo politico è di lavorare insieme per il bene di questa terra“.