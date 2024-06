Superbonus per chi assume a tempo indeterminato! I dettagli

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo della maggiorazione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

Questa misura è contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, sulla riforma dell’Irpef.

All’articolo 1, questo decreto dispone per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, che il costo del personale il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, “di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3” dello stesso decreto “e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.

L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni”.

Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.