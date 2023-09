“Tante novità positive nel decreto Sud. Attenzione del Governo Meloni verso la Basilicata”. Le parole di Bardi

“Ci sono tante novità positive nel decreto Sud, che dimostrano l’attenzione del Governo Meloni verso la Basilicata.

La ZES unica del Sud é una grande opportunità per tutte le aree della Basilicata, alcune ingiustamente penalizzate nella precedente perimetrazione: la sfida é attrarre nuovi investimenti in Basilicata e su questo servirà un focus dedicato da parte nostra, magari replicando la struttura di missione a livello istituita a livello nazionale.

Accolgo positivamente anche il rinnovato ruolo del governo sui fondi di coesione: al netto delle fisiologiche polemiche centralisti contro autonomisti, spesso in una divertente inversione di ruoli, serve una svolta riguardo una gestione che non ha ridotto le distanze nord-sud e anzi spesso é stata utilizzata in aggiunta alla spesa regionale, in barba ai principi e alle finalità di tali risorse.

Servono grandi progetti per le macroaree e non più piccoli progettini comunali.

Anche su questo siamo in linea con il Ministro Fitto e il Governo Meloni”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

