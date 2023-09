Basilicata: oltre 2 milioni di euro per il miglioramento della qualità dei servizi educativi destinati ai più piccoli! I dettagli

È stata approvata, dalla Giunta regionale, una delibera che garantisce l’erogazione di fondi destinati all’economia sociale, nello specifico a imprese sociali e soggetti privati gestori delle sezioni primavera (24-36 mesi), con riferimento alle annualità scolastiche 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023.

Lo ha fatto sapere l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli che ha sottolineato l’importanza del corposo provvedimento da circa due milioni e mezzo di euro.

L’assessore ha aggiunto:

“Mai prima d’ora la Regione Basilicata aveva assunto un impegno così importante nei confronti delle Sezioni Primavera.

Il provvedimento rappresenta una conferma dell’attenzione rivolta al potenziamento e al miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi educativi destinati ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in Basilicata.

Si tratta di un sostanzioso intervento che è parte di una più ampia programmazione rivolta ai servizi socioeducativi per la prima infanzia che in attuazione della normativa nazionale sul tema della sperimentazione dei servizi educativi e nell’ambito delle azioni strategiche di sviluppo e coesione, vuole contribuire in modo incisivo, allo sviluppo dell’economia dei territori, garantendo a tutte le bambine e i bambini lucani e alle proprie famiglie, la prosecuzione di un servizio educativo integrato che garantisca continuità, flessibilità, qualità pedagogica ed elevati standard qualitativi sotto il profilo strutturale, ambientale, funzionale e organizzativo con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle pari opportunità”.a

