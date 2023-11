Tito-Brienza, quasi pronti i 4 km per bypassare l’intero abitato: ecco l’aggiornamento sui lavori

E’ atteso oggi il collaudo sul viadotto Capoferro dell’ultimo lotto della Tito-Brienza.

Come si apprende da rainews: “Un cantiere con infrastrutture per 4 chilometri, che comprende anche due gallerie.

Opere ormai in via di completamento, l’apertura del tratto è attesa entro la fine dell’anno.

I viadotti sono stati realizzati in acciaio Cortén e calcestruzzo, le due gallerie hanno un tunnel sospeso nella parte superiore per garantire la fuga in caso di emergenza.

L’infrastruttura permetterà di bypassare l’abitato di Brienza“.

(In copertina: immagine di repertorio)