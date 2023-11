Potenza, questi simpatici Clown pronti a rallegrare il Natale dei nostri nonnini! I dettagli

Sabato 2 dicembre, i clown di Gente Allegra-Comunità Emmanuel iniziano la loro programmazione natalizia per portare allegria nei luoghi del disagio, lì dove la solitudine nel periodo festivo è più forte.

Ecco quanto fanno sapere in un comunicato:

Una canzone pop degli anni ’90 recitava “..o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai..” è proprio con questo spirito che da sempre ci avviciniamo alla nostra missione di clownterapia.

Ogni volta che indossiamo il naso rosso per portare il sorriso nei luoghi del disagio immaginiamo di poter ricreare la magia delle feste.

Non sempre e non per tutti, però il Natale è il momento più magico dell’anno, quello in cui tutto sembra avvolto da un’atmosfera di favola.

Chi vive un momento di difficoltà, di dolore o di solitudine proprio in questi giorni si trova ad affrontare ancor più duramente la malinconia, come in una realtà amplificata.

Anche quest’anno, abbiamo proprio per questo immaginato di provare a regalare ai nostri amici ospiti del Centro Universo Salute Don Uva, una vera festa di Natale, di quelle che scaldano il cuore.

In un contesto di solitudine, in cui molto spesso i degenti delle strutture di recupero sono spesso lontani dalle famiglie, ci accorgiamo che spesso la nostra presenza settimanale diventa un punto di riferimento, tutte le volte che anche nei ricordi sfocati della malattia vediamo comparire sorrisi affettuosi ed ascoltiamo canticchiare canzoni di tempi lontane, sempre le stesse che abbiamo imparato ad ascoltare insieme per avere un piccolo rito da condividere.

Il processo di umanizzazione delle cure intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica – è un elemento essenziale per garantire la qualità dell’assistenza, di cui sempre più spesso si sente parlare negli ultimi tempi, prevede una collaborazione sinergica fra le strutture, il personale sanitario ed i volontari, proprio perché nessuno sia lasciato solo, nessuno sia lasciato indietro, come se fosse Natale ogni giorno.

Con questo spirito il giorno 02 dicembre 2023 a partire dalle ore 10:30 noi clown di Gente Allegra saremo presso il Centro Universo Salute Don Uva per celebrare il Natale come momento per stringerci in un abbraccio collettivo.

Indossati i nostri abiti colorati e i nostri nasi rossi daremo vita alla celebrazione del miracolo della vita che sa stupirci con quei piccoli ed inaspettati momenti di vicinanza e di condivisione che ci ricordano quanto importante sia sentirsi amati”.