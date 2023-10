L‘amministrazione del Comune di Tito rende noto che sono tutte esaurite le richieste di prenotazione per la “𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐄𝐜𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚” che si terrĂ dopodomani, Sabato 14 Ottobre.

E aggiunge:

“A breve cercheremo di mettere a disposizione 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 per coloro che hanno effettuato la prenotazione ma non potranno partecipare in questa occasione, oltre ad aprire la possibilitĂ , a chi voglia farlo, di potersi prenotare ex-novo”.a

