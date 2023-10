A Viggianello i giovani studenti lucani fanno sentire la propria voce su un tema delicato quanto urgente. Ecco i dettagli

In occasione della giornata mondiale della salute mentale del 10 Ottobre 2023, la Rete degli Studenti Medi Valle del Mercure, collaborando con la struttura Provinciale di Potenza del Sindacato Studentesco, con la CGIL Potenza e lo SPI CGIL Potenza, organizza una mostra d’arte sul tema del benessere psicologico,con il titolo di “(R)ESISTO”.

La mostra sarà inaugurata alle 17:00 del 13 Ottobre nel Centro Visite di Viggianello, con la presenza del:

sindaco del comune, Antonio Rizzo,

Silvia Bubbico della CGIL Potenza,

Pasquale Paolino dello SPI Potenza,

Teresa D’Onofrio della Rete degli Studenti Medi Basilicata,

per affrontare in maniera trasversale e intergenerazionale il tema.

Angela Bianco della Rete Studenti Valle del Mercure afferma:

“Oggi più che mai la nostra generazione ha bisogno di far sentire la propria voce parlando di salute mentale e delle problematiche legate al tema.

Non possiamo rimanere in silenzio dinanzi ad una società che minimizza gli effetti di problematiche soppresse, con questa mostra vogliamo dimostrare che l’arte può essere il mezzo giusto con il quale esternare i sentimenti di noi ragazzi”

Pasquale Paolino dello SPI aggiunge:

“Come dimostra il rapporto redatto dall’Ires Cgil dell’Emilia Romagna, durante la pandemia sono aumentate tutte quelle condizioni negative con effetto dirompente sulla salute mentale degli studenti: in particolare la noia, la demotivazione, la solitudine e l’ansia.

Allo stesso tempo è diminuita la reazione degli studenti e più in generale dei giovani legata soprattutto alla serenità di ognuno che dovrebbe soprattutto per dare uno slancio proprio dell’età e portare una voglia di fare soprattutto per determinare un cambiamento della propria situazione e più in generale della condizione dei giovani sempre più messa in discussione dalla mancanza di prospettive che la situazione socio economica e politica non garantisce a questi giovani che sono il futuro necessario per un cambiamento generale.

Tocca a noi, la generazione del “passato” che tante conquiste ha fatto e che gradualmente sono messe in discussione.

Riteniamo che solo il confronto e la fiducia nelle nuove generazione possono determinare un cambiamento nella condizione giovanile.

Questa iniziativa può rappresentare un primo passo affinchè anche in Basilicata possa cambiare qualcosa.

Diamo fiducia e facciamo in modo che non restino mai in silenzio ma facciano sentire sempre più forte la loro voce”.

Teresa D’Onofrio della Rete Studenti Basilicata conclude:

“Lo scopo della nostra esposizione è quello di arrivare con immediatezza all’attenzione di tutti, per ribadire con forza che esistiamo, e che i ragazzi e le ragazze non ritengono più accettabile nascondersi dietro alle problematiche che il trascurare la propria salute mentale porta.

Esistiamo anche qui in Basilicata, dove si dimostra ancora più urgente il tema, se correlato ad un profondo senso di sfiducia e di disillusione legato dall’impossibilità di costruire un futuro dignitoso qui.

Spopolamento, disillusione e malessere psicologico sono tutte figlie di una Regione che non è per giovani, ma che ha bisogno di rimetterli al centro.

Noi continueremo a r-esistere, facendo sentire la nostra voce, con la speranza che il nostro progetto possa essere d’invito a non rimanere mai in silenzio.”

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)