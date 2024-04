Tito: il Comune organizza una vacanza al mare per i pensionati. Ecco come iscriversi

Si rende noto che per la stagione estiva 2024 l’amministrazione intende organizzare un soggiorno balneare per anziani pensionati residenti nel comune di Tito con età minima 60 anni (sara’ fatta eccezione per il coniuge, il quale potra’ partecipare anche se in possesso di eta’ inferiore), il tutto per un massimo di 52 persone e con un isee non superiore ad € 25.000,00.

Spiega il Comune di Tito:

“Il soggiorno marino si svolgerà nel periodo ricompreso tra il giorno 23.06.2024 ed il giorno 05.07.2024 (compreso), con rientro a Tito previsto per la mattina del 06-07-2024.

La località del soggiorno è la seguente: San Benedetto del Tronto (Marche) presso “Hotel Soraya”.

Il contributo comunale sarà ripartito per tutti gli aventi diritto in eguale misura.

Qualora le domande pervenute dovessero risultare superiori al numero sopra indicato sarà stilata apposita graduatoria tenendo in considerazione il valore isee indicato nelle dichiarazioni presentata, con precedenza di coloro i quali siano in possesso di valore isee minore.

Nel caso dovessero residuare eventuali posti nell’ambito del numero sopra indicato, sarà possibile la partecipazione al soggiorno anche dei cittadini in possesso di isee superiore ad € 25.000,00; quest’ultimi dovranno tuttavia far fronte per intero alle spese previste per il soggiorno, senza alcuna contribuzione da parte di questo comune.

Le quote di partecipazione a carico di ogni richiedente saranno comunicate a seguito della scadenza dei termini per la presentazione della domanda, previa verifica delle stesse.

Il versamento delle quote dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla relativa comunicazione, nelle modalità che verranno di seguito specificate.

La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata al protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 13 maggio 2024 servendosi di apposito modello disponibile presso gli uffici comunali (ufficio u.r.p.), il quale dovrà essere presentato corredato dalla seguente documentazione:

– certificato medico attestante che il soggiorno marino non sia pregiudizievole allo stato di salute del partecipante;

– attestazione isee in corso di validità;

– documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il dipendente, sig. Giovanni Laurino, raggiungibile ai seguenti recapiti: 0971 796219 – e-mail: giovanni.laurino@comune.tito.pz.it”.