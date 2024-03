Tito, sicurezza urbana: “potenzieremo il sistema di video sorveglianza”. I dettagli

Si è tenuta a Tito questa mattina la riunione del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

Diverse le tematiche trattate dal Prefetto di Potenza, insieme ai vertici delle forze di Polizia e ai sindaci dei comuni di Potenza, Abriola, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Filiano, Picerno, Pignola, Ruoti, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza.

Ha dichiarato il sindaco di Tito, Graziano Scavone, a conclusione dell’incontro:

“Abbiamo discusso delle misure per potenziare la sicurezza urbana sui territori del potentino e migliorare la percezione dei cittadini che spesso avvertono un indebolimento delle misure attivate, anche quando i dati sui reati di criminalità diffusa sono in miglioramento come nel caso del periodo preso in esame.

Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza, Dott. Michele Campanaro, per aver accolto la nostra disponibilità ad organizzare la riunione territoriale del comitato nella nostra Città.

Un segnale di vicinanza verso le comunità locali da parte dell’intero sistema che concorre a garantire la sicurezza che apprezziamo molto.

Tra le diverse misure discusse abbiamo anticipato al Prefetto di essere impegnati nuovamente nella partecipazione del bando ministeriale per il potenziamento del sistema di videosorveglianza già presente, dotato di circa 70 videocamere sull’intero territorio, con risorse di bilancio per oltre 100 mila euro pari al 50 % del costo complessivo dell’intero progetto.

Così come abbiamo anticipato che, laddove non dovessimo essere inseriti nell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento, come avvenuto l’anno scorso per sole cinque posizioni rispetto ai comuni ammessi, è ferma intenzione dell’amministrazione comunale realizzare gli interventi di potenziamento del sistema di video sorveglianza, in particolare nei centri abitati di Tito e Tito Scalo, sostenendo il progetto interamente con le risorse di bilancio che si renderanno sicuramente disponibili a Luglio dopo l’approvazione degli equilibri di bilancio.

Inoltre raccogliendo l’invito del Prefetto, abbiamo sottolineato il lavoro che stiamo conducendo a seguito della sottoscrizione del protocollo sulle zone a controllo di vicinato, auspicando la partecipazione all’avviso tutt’ora in corso per individuare le disponibilità di cittadini a dare il proprio contributo ad un sistema partecipato di sicurezza urbana.

A tutti questi interventi si aggiunge la possibilità di incrementare la dotazione organica della Polizia Locale con le risorse derivanti dell’avanzo di amministrazione”.