A Tolve torna il “Premio Solidarietà” per chi aiuta i più bisognosi! Seguendo l’esempio di San Rocco…

Sabato 21 Settembre a partire dalle ore 20:00, avrà luogo a Tolve una serata di gala per il volontariato e la solidarietà, con la cerimonia di consegna del XV Premio Solidarietà “Amici del Pellegrino”.

L’iniziativa degli Amici del Pellegrino, associazione tolvese che da oltre vent’anni è attiva a servizio dei pellegrini e del santuario di San Rocco, si ispira alla vita stessa del Santo protettore di Tolve.

Rocco, giovane di nobile famiglia, in un periodo storico, il Trecento, molto difficile, segnato dalla crisi economica e morale e da terribili pestilenze, rinunciò a tutte le sue ricchezze per mettersi a servizio degli ultimi per praticare, con gesti concreti, l’amore per il prossimo, come Cristo stesso aveva predicato e testimoniato.

Il Premio Solidarietà “Amici del Pellegrino” viene assegnato ogni anno ad una persona, un gruppo o un’associazione, che si è particolarmente distinta nel campo del volontariato e della solidarietà attraverso il suo operato.

Pur avendo un valore meramente simbolico, l’iniziativa persegue l’ambizioso obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e del servizio al prossimo e alla comunità.

Gli “Amici del Pellegrino”, nel corso dell’ anno, ricercano nel mondo della Solidarietà e del Volontariato lucano alcune storie da far conoscere e valorizzare.

Il fine del Premio è dunque quello di far conoscere storie ed esperienze d’eccellenza, che possano stimolare e ravvivare l’impegno a servizio del prossimo e l’affermazione, il consolidamento e la diffusione di buone pratiche che portino un miglioramento nella vita dei singoli e delle comunità.

Il Premio, giunto alla sua quindicesima edizione, quest’anno sarà assegnato:

• PREMIO SOLIDARIETÀ ALLA FONDAZIONE “MADRE TERESA DI CALCUTTA ” DI POTENZA;

• PREMIO SPECIALE LAVORO E SOL IDARIETÀ A L DOTT. SAVERIO GLISCI, MEDICO DELLE CURE PALLIATIVE ASP;

• MENZIONE D’ONORE PER PRISON FARM – L ’ARTE DI ADATTARSI – RETE LUCANA PER L ’ECONOMIA CARCERARIA.

Gli Amici del Pellegrino vi invitano a prender parte alla cerimonia di consegna dei premi sabato 21 Settembre in Largo M. Pagano a Tolve.

Questa la locandina dell’evento.