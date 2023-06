Torna in grande stile la Pollino Marathon! Ecco i dettagli

In arrivo la Pollino Marathon numero 23, campionato regionale FCI Basilicata marathon

A Terranova di Pollino, domenica 25 Giugno, si celebrerà in grande stile l’edizione numero 23 della Pollino Marathon.

L’organizzazione del GS Pollino ha fatto ancora una volta le cose per bene senza lasciare nulla al caso con l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della Federciclismo Basilicata, ma anche questa edizione 2023 sarà confortata dalla presenza di numerosi atleti da tutta Italia.

La marathon di 63 chilometri e la granfondo di 45 chilometri metteranno a dura prova gambe e fiato dei bikers partecipanti con partenza alle 9:00 da via Ines Zurlini.

La Pollino Marathon dedica anche una vetrina, Sabato 24 Giugno, all’esibizione dei giovanissimi con la Pollino Young, un minicross di 900 metri per bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni allestito presso Madonna della Pietà (ritrovo alle 9:00) per la validità di campionato regionale giovanissimi per società FCI Basilicata.

Spiega Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata:

“Annualmente la Pollino Marathon è una grande festa della mountain bike in una location che non ha bisogno di presentazioni.

Complimenti agli organizzatori capitanati da Luciano Ciminelli che hanno acquisito capacità notevoli per continuare, nel solco della tradizione, questo avvenimento che accoglie anche i giovanissimi con un evento a loro riservato alla vigilia della marathon“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)