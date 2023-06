Lauria, problemi per il transito dei camion su questa strada: ecco cosa sta succedendo

L’Amministrazione comunale di Lauria fa sapere di “aver ricevuto nei mesi scorsi reiterate segnalazioni e denunce da parte di alcuni cittadini del quartiere Taverna relativamente al transito di camion con carichi pesanti che contribuivano ad aggravare le condizioni della strada e, potenzialmente ad arrecare danno alle private abitazioni.

Poiché tale problematica sussisteva già da tempo, nonostante la vigenza dell’ordinanza n. 31 del 17/03/2021 che dispone il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e sebbene siano state elevate dalle forze dell’ordine, negli anni, numerose sanzioni previste dal Codice della Strada, si è ritenuto operare, in via sperimentale e transitoria, un restringimento della carreggiata, tale da consentire comunque il transito dei veicoli aventi larghezza fino a metri 2,33 (larghezza ampiamente superiore a quella di Ambulanze, Scuolabus, veicoli della nettezza urbana etc.) impedendo il passaggio ai soli veicoli di larghezza superiore (il codice della strada prevede quale larghezza massima dei veicoli mt. 2,55), come di fatto già avviene naturalmente in diverse strade comunali per la presenza di edifici di edilizia privata posti ai margini delle stesse e come avviene, di fatto, in una buona porzione della via Carlo Alberto.

Tutto ciò premesso, anche alla luce delle osservazioni pervenute in queste ore, l’Amministrazione ha riflettuto con gli uffici interessati per individuare possibili soluzioni alternative, e nel frattempo ha disposto l’immediata rimozione del restringimento di carreggiata.

Rimane fermo il divieto di transito ai veicoli con mpc superiore a 35 quintali in via Carlo Alberto sancito dalla richiamata ordinanza n. 31 e la relativa valenza sanzionatoria qualora gli organi di Polizia Stradale previsti dall’art. 12 del Codice della Strada accertino illeciti de quo”.a

