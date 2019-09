Potenza, trasporto pubblico e zero emissioni: “ridisegnare un nuovo modello di mobilità”. A chiederlo…

Mobilità a zero emissioni, è questo il nuovo trasporto pubblico urbano pensato dal segretario generale della Cgil Basilicata Angelo Summa, per ridurre lo smog, affrontare la sfida imposta dai cambiamenti climatici, ma anche per rendere e avere una città più sostenibile e vivibile e mezzi finalmente funzionanti.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“È sotto gli occhi di tutti la situazione in cui versa il sistema di trasporto pubblico locale nella città di Potenza.

Corse saltate, rampe delle scale mobili spesso in disuso e, in ultimo, mezzi che prendono fuoco mettendo in pericolo gli utenti e gli stessi lavoratori.

È un urgente un intervento da parte dell’amministrazione comunale affinché alla città capoluogo venga garantito il diritto alla mobilità, nel rispetto dei lavoratori.

Il Sindaco Guarente apra subito un tavolo di confronto per ridisegnare un nuovo modello di mobilità della città di Potenza.

Un modello che assuma innanzitutto la definizione di una nuova gara che abbia quale obiettivo centrale la mobilità sostenibile a emissioni zero e una nuova organizzazione dei trasporti, vietando fin da subito la circolazione dei pullman extraurbani, adottando soluzioni che da anni sono sul tavolo del Comune di Potenza, come l’utilizzo dell’intermodalità sfruttando aree idonee.

È necessario un grande investimento che faccia della città di Potenza una città a emissione zero partendo dalla mobilità.

Questa è la sfida del futuro che vogliamo lanciare alla città e alla nostra regione”.