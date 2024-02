Un oceano di pace ha invaso Baragiano! Ecco l’importante iniziativa e le foto

Un oceano di pace ha invaso Baragiano.

Ieri, 24 Febbraio 2024, secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, i bambini, i ragazzi e le famiglie delle comunità parrocchiali della zona “Muro Lucano” si sono ritrovati per la Marcia per la Pace.

Su iniziativa dei Parroci e dei gruppi di Azione Cattolica, durante la Marcia si è pregato per i cinque continenti affidando le riflessioni e le preghiere alle diverse comunità:

Europa: Bella

America: Muro Lucano

Africa: Sant’Antonio Casalini

Oceania: San Cataldo e Serra di Pepe

Asia: Baragiano

Hanno partecipato anche le Comunità di Balvano e Castelgrande.

Erano presenti:

i Sindaci di Baragiano, Bella e il vice Sindaco di Muro Lucano;

il gruppo di Protezione Civile VOLA,

la CROCE ROSSA ITALIANA,

insieme ai rappresentati di altre Associazioni, delle scuole e dei gruppi parrocchiali.

Al termine l’Arcivescovo di Potenza, Mons. Salvatore Ligorio ha celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Gerardo Maiella a Baragiano scalo.

Nell’omelia Mons. Ligorio ha ricordato l’importanza di educare i più piccoli alla pace, una responsabilità che chiama in gioco la famiglia, la scuola e anche la politica.

Il grazie dei Parroci a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione e hanno collaborato per la sua ottima riuscita.

Ecco le foto.