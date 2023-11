Una Comunità Energetica Solidale per Brienza. Ecco i dettagli

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2023 il Consiglio Comunale di Brienza ha approvato un atto di indirizzo per la costituzione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e solidale , dopo che già a giugno 2023 era stato presentato l’argomento in una seduta aperta presso la sala consiliare con il supporto Dell’Università di Basilicata, la LegaCoop Basilicata e GAL Percorsi.

La delibera ha come obiettivo quella di incaricare la giunta a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per avviare il percorso per la creazione una comunità energetica al fine di generare benefici economici, ambientali e sociali per i cittadini, imprese e enti presenti sul territorio Burgentino, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile.

Una comunità energetica determina benefici e possibili ricadute locali per la collettività non solo dal punto di vista energetico ma anche sociale e ambientale, quali la crescita competitiva, l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica.

La deliberà è però anche un forte atto politico poiché verrà inviata:

• Al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti di Camera e Senato, ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, al Presidente Regione e ai gruppi consiliari regionali.

• A tutti i comuni Lucani al fine di invitarli a emettere lo stesso atto di indirizzo.

Il tutto al fine di sollecitare il Governo affinché definisca ed approvi efficaci politiche e individui le necessarie risorse per realizzare una vera conversione ecologica nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente, in particolare il “decreto CER” appena approvato dalla Commissione Europea, partendo dal rifinanziamento dei nove progetti del Pnrr che sono stati eliminati dal Piano e in particolare da quello riguardante la rigenerazione urbana.