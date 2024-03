Vietri di Potenza: nuova vita per il centro storico! Ecco i lavori effettuati

Rivive il centro storico di Vietri di Potenza, grazie a un primo importante lavoro di messa in sicurezza e recupero fortemente voluto dall’amministrazione comunale e conclusosi nei giorni scorsi, con l’accensione della nuova illuminazione e l’apertura alla comunità.

Nuovo look per via San Biagio e San Michele, luoghi simbolo del terremoto del 1980, per quasi quarant’anni abbandonati e senza mai un intervento.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Christian Giordano ha inteso subito adoperarsi per mettere in sicurezza l’area, con strutture pericolanti, in stato di degrado e con diversi problemi riscontrati per decenni dai residenti dell’area, in particolare durante il maltempo e il vento.

Il tutto, grazie a un contributo ottenuto dal Comune pari a 700 mila euro a seguito della candidatura di un progetto rispondendo a un avviso pubblico del Ministero dell’Interno.

Così, dopo decenni di abbandono e degrado, l’area è stata riqualificata e messa in sicurezza.

Da decenni lo chiedevano le tante famiglie che vivono nell’area.

È stata un’opera molto complessa e impegnativa, che ha mirato anche alla salvaguardia del patrimonio storico, mediante il supporto continuo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata.

Ha dichiarato il sindaco Christian Giordano:

“Dopo oltre 40 anni iniziamo a recuperare la nostra memoria.

Si tratta solo del primo intervento di messa in sicurezza.

Stiamo lavorando per un nuovo progetto di restauro e vogliamo recuperare dei locali all’interno di queste aree e renderle fruibili.

Attraverso questo intervento recuperiamo la memoria storica della nostra comunità che paradossalmente per quarant’anni era rimasta in abbandono.

Stiamo già lavorando ad un ulteriore progetto: l’area sarà utilizzata anche a fini turistici, per eventi ed altri tipi di attrazioni.

Questo oltre ad essere un ottimo lavoro di rigenerazione urbana è anche il simbolo di una comunità che è a lavoro per una prospettiva nuova.

In questi interventi è racchiuso il senso dell’Amministrazione che mi onoro di rappresentare: crederci, rischiare, non mollare per provare a rendere possibile ciò che prima non si era mai riusciti a realizzare.

Grazie a tutti i miei colleghi amministratori, agli uffici, ai progettisti, alla direzione lavori, all’impresa e ai residenti dell’Area San Biagio e San Michele.

Abbiamo già in mente tante iniziative dedicate a quest’area.

Un passo alla volta verso una..Vietri Nova”.