Vietri di Potenza: rinviata la manifestazione “Tipica Christmas Edition”. Ecco la nuova data

La manifestazione “Tipica Christmas Edition” a Vietri di Potenza, in programma questa sera 23 Dicembre 2024, è stata rinviata a Venerdì 27 Dicembre 2024.

Tale decisione è stata assunta dall’organizzazione visto il peggioramento delle condizioni meteo per il pomeriggio, serata e nottata, anche in ottica di sicurezza per gli spostamenti dagli altri paesi della Basilicata e Campania per raggiungere Vietri di Potenza.

L’iniziativa, pertanto, si svolgerà Venerdì 27 Dicembre con taglio del nastro alle ore 17:00.