Viggiano: in memoria del caro Giuseppe Fortunato raccolta fondi per la costruzione di una scuola in Zambia. L’iniziativa

Presentato a Viggiano il progetto dell’Associazione Viggiano Vibes Aps.

Una scuola in Zambia in memoria di Giuseppe Fortunato.

Il Presidente regionale Ente pro loco Basilicata e Consigliere Nazionale Rete Associativa terzo settore PRO LOCO EPLI – Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa ha rivolto un plauso a nome di epli per la lodevole iniziativa di raccolta fondi per la costruzione di una scuola in Zambia promossa dall’Associazione Viggiano vibes che rappresenta il modo più bello per onorare la memoria del caro Giuseppe Fortunato, socio fondatore dell’associazione con una grande voglia di vivere e un forte attaccamento alla nostra terra.

Dopo i saluti del Sindaco Comune di Viggiano Amedeo Cicala e di Don Paolo Rettore Santuario Madonna Nera di Viggiano, sono intervenuti:

Vincenzo Rocco Presidente Associazione Viggiano Vibes Aps,

Mauro Testa Presidente Associazione Santina Gusmini,

Aldo De Michele Presidente Asd Evergreen Sport Albino,

Vincenzo D’Egidio organizzatore del progetto.

La scuola sarà costruita nei primi mesi del prossimo anno grazie alla straordinaria generosità di tantissime donazioni di persone e aziende che hanno sposato il progetto a cui va un sentito ringraziamento.

Ecco le foto.