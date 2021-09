Ad Avigliano atteso l’arrivo di Bardi: si stipulerà un protocollo d’intesa per realizzare “grandi progetti”! I dettagli

Annuncia così il I° congresso annuale della Lista Civica Avigliano il Sindaco Giuseppe Mecca:

“Ringrazio il Presidente della Regione Vito Bardi per la preziosa presenza che riserverà alla Città di Avigliano il prossimo Giovedì 23 Settembre 2021.

Al centro dell’incontro tanti temi e la firma di un protocollo d’intesa tra Comune di Avigliano e Regione Basilicata su alcuni punti strategici che riguardano il presente e il futuro della nostra comunità.

A seguire si terrà il 1° congresso annuale della maggioranza di governo, per fare il punto della situazione sui risultati, gli obiettivi e i progetti”.

L’evento avrà luogo Giovedì 23 Settembre 2021 presso la Casa Municipale, ad un anno esatto dall’insediamento della nuova maggioranza nella cittadina gianturchiana.

Diversi e significativi i momenti che si alterneranno nella giornata, dal saluto del Presidente a Lagopesole previsto nella mattinata, al convegno del pomeriggio, alla sigla del protocollo d’intesa.

Afferma il capogruppo di maggioranza Fabiola Tortorelli:

“Si tratterà senza dubbio del momento più importante della giornata.

Abbiamo bisogno di pensare e di agire in grande per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per questo mandato, per far questo Avigliano ha bisogno di ritrovare la propria centralità nel panorama regionale e di risvegliare il protagonismo politico che ha fatto grande la storia della nostra comunità.

La stipula e la sigla del protocollo d’intesa vanno nella direzione di grandi progetti quali:

l’estensione della rete fognaria,

la realizzazione di una infrastruttura che possa essere collegamento fra il centro cittadino e le frazioni della fascia est del territorio e rapido sbocco sul nodo stradale Potenza-Melfi, mirano a rendere la Città di Avigliano centro residenziale per parte degli studenti della nascente Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Basilicata.

Non meno importante sarà il programma pomeridiano che prevede un accurato bilancio politico-amministrativo illustrato dalla maggioranza ai cittadini”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)