A Brienza un viaggio nel cuore della storia tra le eccellenze enogastronomiche lucane. Questo il programma

A Brienza il “Festival dei Sapori” presenta la “Sagra della Patatella” burgentina.

Un itinerario del gusto per un viaggio nel cuore della storia tra le eccellenze enogastronomiche lucane.

L’appuntamento è per venerdì, 8 settembre dalle ore 20:00, in Piazza Sedile.

La Giunta Comunale di Brienza punta a:

“rafforzare l’identità storico-culturale attraverso i prodotti della nostra terra e l’arte culinaria. La mission è quella di dare nuovi input al turismo ed alla cultura territoriale attraverso azioni di aggregazione sociale in un approccio partecipativo grazie ad una rete di soggetti che in sinergia lavorano anche per rafforzare l’inclusione sociale”.

Ecco il programma del Festival.

Due i percorsi attivi.

Il percorso del gusto: in vetrina i prodotti lucani in Piazza Sedile che accoglierà i sapori ed i profumi della Basilicata.

E poi il percorso della storia con la visita a MuLabo ed alla Chiesta Santa Maria degli Angeli. “Alla scoperta del Libro fantastico della natura e delle valle degli albero neri”: un itinerario museale allestito da Basilicata Culture Società Cooperativa Sociale. Partenza alle ore 17.00 da Piazza Sedile.

A passeggio lungo le vie del borgo ed apertura ufficiale del Festival, alle ore 20, in Piazza Sedile. “Bollicine a Burgentia”, sempre in Piazza Sedile, con degustazione di vini. A seguire presentazione del progetto “Ritrovarsi”.

Interverranno il sindaco di Brienza, Antonio Giancristiano, la Presidente del Gal PerCorsi, Caterina Salvia e l’Assessore alle attività Produttive, Antonio Sabbatella.

Ma il Festival è anche integrazione grazie alla collaborazione con “Assurd”: cooperativa sociale “Ricco Dentro”.

Presenteranno il progetto – all’interno del Festival burgentino- il Responsabile del progetto “Assurd” Ristopub di Potenza, Dino Ricci ed il Vicesindaco di Brienza, Giuseppe Grano.

A seguire il Premio “Burgentia d’Oro”: consegnerà i riconoscimenti l’Assessora alla Cultura, Vincenza Collazzo.

Ma non è tutto.

Per i bambini ci sarà “PataFest”: un laboratorio a cura della Fattoria Bittolandia sempre in Piazza Sedile.

E poi i ritmi e le danze del Sud ai piedi del Maniero Caracciolo grazie alla “Pizzica con Iatrida” ed sll’Orchestra A4 Melody.

L’iniziativa è del Comune di Brienza, del Gal PerCorsi e Regione Basilicata.

L’appuntamento, dunque, con il Festival dei Sapori è davvero imperdibile.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)