Potenza: “possibilità di ottenere per alcuni studenti fuori sede l’opportunità di un alloggio gratis”. I dettagli

Il consigliere al Comune di Potenza di Noi con l’Itaia, Piero Calò, membro della commissione “UNITOWN”, focalizza la sua attenzione sugli studenti della Basilicata.

Afferma il Consigliere Calo’:

“Gli studenti sono portatori di diritti e doveri inalienabili tra cui contributi allo studio, ai viaggi, ma anche agli alloggi.

Lo stabilisce la carta dei diritti (e dei doveri) degli studenti che ho avuto modo di leggere in questi giorni, incuriosito da articoli di giornale che elogiavano un’associazione del terzo settore che metteva a disposizione degli alloggi gratis per gli studenti fuori sede.

Tra i vari diritti, appunto, vi è la possibilità di ottenere per alcuni studenti fuori sede l’opportunità di un alloggio gratis, infatti, in molti casi sono un vero e proprio problema/ostacolo per gli studenti.

Lo “spunto” fornito da questa associazione pro studenti fuori sede che vede protagonista la nostra città, mi spinge a richiamare la recente mozione votata alla Camera dalla maggioranza, unitariamente da Noi Moderati, Fratelli di Italia, Forza Italia e Lega.

Nella sua dichiarazioni di voto in favore della mozione di maggioranza, il deputato lucano Aldo Mattia ha richiamato, le difficoltà di una parte importante della popolazione italiana, tra i quali gli studenti fuori sede, le cui famiglie hanno un reddito troppo alto per accedere alle residenze studentesche, ma troppo basso per accedere al mercato degli affitti e della proprietà.

In ragione di questo chiaro orientamento politico, in quanto consigliere di maggioranza, continua Calo, intendo promuovere, in collaborazione con i consiglieri e l’Assessore del mio partito di appartenenza Noi con l’Italia, una analoga iniziativa consiliare perché si possa adottare in tempi rapidissimi una delibera, affinchè sia individuata una specifica posta finanziaria nella prossima legge di Bilancio che consenta di avviare a Potenza una sperimentazione nel senso voluto ed auspicato dalla mozione di maggioranza sopra citata.

Mi auguro che tale iniziativa sia condivisa e supportata da tutto il Consiglio, poiché le finalità di tale finanziamento saranno molteplici, come ad esempio, la realizzazione di un sistema di formazione efficiente;

lo sviluppo di capitale umano qualificato, il superamento di disuguaglianze sociali ed economiche, essere attrattori per studenti più meritevoli e promettenti e migliorare la competitività del sistema universitario a livello regionale”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)