Potenza: solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria! Il programma

Entrano nel vivo nel Rione Cocuzzo di Potenza i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata.

Organizzata dalla Parrocchia Maria Santissima Immacolata con il contributo a vario titolo della comunità, la festa “è una finestra aperta sul cielo – ha dichiarato il parroco, Don Donato Lauria – rafforza la voglia di vivere, apre alla speranza, rafforza la nostra comunione.”

Iniziato martedì 5, il programma religioso durerà fino a venerdì 8 settembre, giorno della Natività di Maria: avrà luogo la Santa Messa Solenne delle ore 19:00, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Monsignor Salvatore Ligorio con incoronazione della Beata Vergine, al termine prevista la processione per le vie del quartiere ed in piazza l’atto di affidamento a Maria con benedizione.

Fitto di iniziative anche il programma civile 2023 con la piazza del Cocuzzo che ospiterà il food & beverage a cura dell’Associazione Cuochi, in collaborazione con i Portatori di Maria e gli operatori della Caritas parrocchiale.

Tra gli eventi, mercoledì 6 settembre, in piazza sarà allestito il Villaggio dello Sport a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Potenza, dove alle ore 18 si svolgerà per la prima volta in città il Paintball, finale alle ore 21 con dj set di Antonio Misuriello.

Giovedì 7 settembre alle ore 21 ancora musica con il concerto di Pierpaolo Micca e Alessandro Lisanti, mentre venerdì 8 settembre alle ore 21 il ritorno de L’Officina dei Ricordi con i grandi successi 60’/70’/80′ e alle ore 22 l’esibizione comica di Mario Ierace in Zio Vito.

Questa la locandina dell’iniziativa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)