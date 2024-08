A Brindisi Montagna un pomeriggio dedicato alle donne. Ecco i dettagli dell’evento

Oggi 5 agosto secondo appuntamento con il cartellone estivo “Un’altra Estate Insieme” a Brindisi Montagna.

Si parte alle 18.00 in Piazzetta San Giovanni Paolo II con un pomeriggio dedicato alle DONNE con la presentazione della COMMUNITY “NON SEI SOLA POTENZA”.

L’ istruttore Enrico Rosa dell’Accademia Nazionale Defense illustrerà piccoli ma importanti accorgimenti per disinnescare tentativi di aggressione e le tecniche di difesa personale.

Saranno illustrate le risorse per reagire in caso di approcci molesti, le posizioni da assumere per attutire colpi o per vincolarsi dalle prese, consigli per riconoscere situazioni minacciose.

L’iniziativa parte dal gruppo whatsapp “Non sei sola Potenza”, una comunità virtuale di mutuo aiuto nata per aumentare il senso di sicurezza delle donne.

L’idea è di un gruppo di donne nata a Bologna dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, seguita in tante altre città italiane, che quando rientrano a casa da sole o avvertono un pericolo possono scrivere chiamare o videochiamare ci sarà sempre qualcuna pronta a rispondere.

Alle 21.30 in Piazza Libertà la serata continua all’insegna del gioco e del divertimento con il CERVELLONE, il nuovissimo gioco a quiz multimediale, che attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, permette ai partecipanti al gioco di interagire direttamente con l’avanzatissimo sistema elettronico, diventando i protagonisti principali della serata.

Un Gioco a Quiz di ultima generazione che regalerà tantissimi premi alle squadre vincitrici.

Di seguito la locandina con i dettagli.