Potenza: emessi 2 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive! Ecco cosa è successo

Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 L. 401/89 nei confronti di tifosi della cavese.

I fatti risalgono all’incontro di calcio valido per il campionato 2024/2025 di serie “C” tra Az Picerno e Cavese, disputatosi il 5 ottobre 2024 presso lo stadio Comunale “Curcio” di Picerno (PZ), per il quale, con ordinanza Prefettizia, era stato vietato ai tifosi della “cavese” residenti nel salernitano di acquistare i biglietti.

Poco prima dell’inizio della partita, personale della D.I.G.O.S. e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza ha identificato due soggetti che, al fine di assistere all’incontro suindicato, si erano posizionati nella zona che separa l’area cimiteriale dalla Tribuna locale, a ridosso della recinzione che delimita gli spalti della tifoseria picernese, i quali hanno inizialmente riferito di essere tifosi della Cavese Calcio residenti a Napoli ed hanno esibito le patenti di guida, documenti sui quali non è riportata la residenza.

Successivamente, i due supporters hanno fornito altri documenti d’identità dai quali è emerso che entrambi erano residenti a Cava dei Tirreni.

A seguito delle verifiche, i due individui sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria atteso che si trovavano in quel luogo per assistere alla partita di calcio tra Cavese e Picerno in violazione della suindicata Ordinanza Prefettizia.

Ad entrambi, a seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e dell’attività info-investigativa della D.I.G.O.S. della Questura di Potenza, è stato inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati Regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni per la durata rispettivamente di anni 6 e di anni 7 poiché già recidivi, con la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma per anni 5, convalidata dall’Autorità Giudiziaria in data 21.03.2025.