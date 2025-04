Fermento a Bella per il Giro d’Italia! Ecco le prime indiscrezioni

Questo pomeriggio il Sindaco Leonardo Sabato ha preso parte all’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Potenza dr. Michele Campanaro, in relazione all’organizzazione delle azioni di safety and security in occasione del 108° Giro d’Italia “Napoli – Potenza” che attraverserà anche la località di Bella – Muro il prossimo 15 maggio 2025.

Ha dichiarato il Sindaco Leonardo Sabato a margine dell’incontro in Prefettura:

“Sarà una nuova importante vetrina del nostro territorio dopo l’edizione del 2023.

Sarà entusiasmante e ci faremo trovare pronti per accogliere al meglio la carovana rosa che attraverserà la SS 7 presso Bella Muro”.