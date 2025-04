Potenza pronta ad accogliere il Giro d’Italia: 23 squadre, 184 atleti, oltre 100 mezzi, 50 motoveicoli e 5 ambulanze

Nella serata di ieri, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per pianificare le misure di safety & security in vista dello svolgimento della 6^ tappa del 108° Giro d’Italia “Potenza-Napoli”, che partirà dal Capoluogo regionale lucano la mattina del prossimo 15 maggio.

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, al Presidente della Provincia di Potenza ed al Sindaco del Capoluogo:

gli Assessori alle Infrastruttue e Mobilità ed alle Attività produttive della Regione Basilicata,

il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata,

il Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 Basilicata,

il Comandante della Sezione di Polizia Stradale di Potenza,

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed i referenti della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata.

Per i territori interessati dal passaggio della carovana rosa, presenti i Sindaci dei Comuni di Baragiano, Bella, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti.

Collegati da remoto, i referenti della RCS Sport, società organizzatrice dell’evento.

Riflettori accesi, quindi, su una delle storiche manifestazioni sportive d’Italia, che quest’anno partirà dall’Albania per snodarsi su un percorso di 3.413,3 Km, attraversando 14 regioni e 42 province.

Alla corsa prenderanno parte 23 squadre di 8 corridori ciascuna, per un totale di 184 atleti, con un convoglio di gara composto da circa 100 autovetture, 50 motocicli e 5 autoambulanze, cui si aggiungono la carovana pubblicitaria composta da circa 35 autoveicoli ed i mezzi del seguito ufficiale della manifestazione, non facenti parte del convoglio di gara.

Queste le parole introduttive del Prefetto Campanaro:

“Il Giro d’Italia è un evento in grado di muovere un numero molto importante di persone e mezzi e che richiede, pertanto, nei territori toccati dalle tappe, un complesso sforzo organizzativo, in termini di pianificazione delle misure di safety e security”.

La riunione è entrata nel vivo con la declinazione operativa della tappa lucana, che vedrà la carovana rosa muoversi dallo start village di Viale Verrastro ed attraversare, con andatura lenta, le vie del Capoluogo per circa 9,9 km, consentendo alla “bolla di gara” di arrivare compatta al “chilometro zero” dell’innesto della Via Nuova Appia , da cui prenderà il via ufficiale la fase agonistica, su un percorso ricadente nella provincia potentina per 70 km, attraverso i territori di Bella e Baragiano ed i centri abitati di Ruoti, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano.

Nel corso della riunione sono stati pianificati tutti i dispositivi di vigilanza e di sicurezza della viabilità che, tenuto contro dei primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale, non ha evidenziato criticità manutentive significative.

Sul punto, il massimo Organismo di sicurezza ha preso atto delle indicazioni fornite dall’Assessore regionale alle infrastrutture agli Enti gestori delle tratte stradali interessate dall’attraversamento del Giro, per consentire di mettere comunque in atto gli interventi necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza stradale, in vista del rilascio del nulla osta al transito della corsa da parte della stessa Regione.

Il Rappresentante del Governo ha, poi, disposto un accurato potenziamento del dispositivo di vigilanza ai bivi, agli incroci ed ai punti sensibili, individuati nel corso del sopralluogo effettuato dalla Polizia Stradale, sollecitando l’impiego di volontari e personale A.S.A. – Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva, in aggiunta a Forze di polizia e Polizia locale.

La riunione è proseguita con un focus specifico sui profili legati alla tutela della safety.

In questa direzione i Vigili del Fuoco ultimeranno, nei prossimi giorni, il rimodellamento del Dispostivo di soccorso in vista della manifestazione sportiva.

Sotto l’aspetto sanitario, invece, la RCS Sport garantirà, lungo l’intero percorso, la presenza di 2 automediche, 5 autoambulanze di cui 2 attrezzate con Centro Mobile di Rianimazione – CMR, 8 medici di cui almeno 4 di area emergenza, 2 Infermieri Professionali di area emergenza, 9 tra autisti/soccorritori e soccorritori.

A questo, si aggiungerà la dislocazione dinamica dei mezzi di soccorso pianificata dal Dipartimento Emergenza Urgenza – D.E.U. 118 Basilicata e la partecipazione attiva dei volontari di soccorso.

Tutti i profili di security & safety verranno ulteriormente dettagliati nei tavoli tecnici che saranno convocati in Questura, prima di fare un consuntivo finale nuovamente in Comitato provinciale, nei giorni che precederanno immediatamente la partenza della tappa.

Queste le parole conclusive del Prefetto Campanaro:

“I numeri che abbiamo appena illustrato danno la cifra dell’impegno che richiede un evento così complesso.

Disponiamo di una macchina organizzativa rodata e sicuramente non ci faremo trovare impreparati, sicchè in questi 42 giorni che ci separano dalla partenza della tappa potentina metteremo in campo il massimo delle capacità operative, per garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva in una cornice di assoluta sicurezza per tutti.

Ci fa davvero piacere che il Giro d’Italia, dopo due anni, torni in Basilicata, come occasione da non perdere per presentare alla ribalta internazionale la straordinaria bellezza del nostro territorio, a cominciare dalla Città di Potenza:

la Torre Guevara, con la sua piazza recentemente riqualificata, che domina la città, offre panorami mozzafiato sulla vallata sottostante; il centro storico, con le sue piazze e i suoi palazzi, conserva un’atmosfera elegante;

il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata, ospita una ricca collezione di reperti che raccontano la storia della regione.

Questo ed altro potrà essere ammirato dai tanti che seguono la kermesse ciclistica”,