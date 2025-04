A Viggiano un incontro per imparare a risolvere le controversie senza giudice”. I dettagli

Si terrà Venerdì 4 Aprile a Viggiano il convegno “Pubblica Amministrazione e mediazione – nuove modalità di gestione delle controversie“, organizzato dall’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (U.N.A.M.) – Associazione Forense Specialistica riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense.

L’evento è aperto a tutti ed è patrocinato:

dalla Regione Basilicata,

dalla Provincia di Potenza,

dall’Ordine degli Avvocati di Potenza,

dal Comune di Viggiano.

Ha l’obiettivo di sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni e la Cittadinanza ad un maggior utilizzo della mediazione civile e commerciale come strumento utile a risolvere le controversie, senza ricorrere necessariamente al giudice per diffondere e sviluppare in tutti gli operatori pubblici, economici e sociali una maggiore consapevolezza della funzione altamente civica che l’istituto della mediazione esplica.

L’evento si svolgerà al Teatro Comunale “F. Miggiano” dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Ecco il programma dell’evento.