A Maratea 5 problematiche rilevanti: “Ora chiediamo risposte certe”! I dettagli

“Come annunciato nel corso del dibattito alla ‘Festa de l’Unità’ di Maratea, tenutasi il 30 agosto scorso, e da interlocuzioni avute anche in queste ore con il Sindaco di Maratea, ho ritenuto, con una serie di richieste di audizioni in III Commissione, di lanciare un tema che attiene appunto all’ ‘Agenda Maratea’ su cinque questioni, a cui se ne potrebbero aggiungere altre rilevanti e soprattutto in relazione al redigendo, speriamo quanto prima, Piano paesaggistico regionale”.

Lo annuncia il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Ho chiesto di udire nella competente commissione regionale, l’assessore Mongiello e l’assessore Pepe, mettendo in fila le problematiche che attengono alla bonifica e alla riqualificazione dell’area ex ‘Pa.ma.fi.’, all’istituzionalizzazione dell’ ‘Area marina protetta’ e alla protezione della costa, alla definitiva risoluzione delle problematiche legate alla strada S.S.18, alla messa in sicurezza del porto e alla vicenda delle concessioni balneari.

A queste cinque questioni se ne possono aggiungere ovviamente anche altre, ma è necessario che attraverso il coinvolgimento dell’intera amministrazione comunale di Maratea, con il contributo degli operatori locali, dei comitati che attenzionano da tempo queste problematiche si elabori questa ‘Agenda’ anche per comprendere quali tempi, quante risorse e che possibilità ci sono per dare risposte certe a vicende rilevanti aperte da molto tempo”.