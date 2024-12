A Moliterno un’istallazione sulla natività e in solidarietà col popolo di Gaza. I dettagli

“A Betlemme pure la natività si è pietrificata” (2024) è il titolo dell’installazione – su carta, pietra e stoffa – disposta in un vicolo del rione San Rocco nel centro storico di Moliterno (Potenza) ed ideata da Vincenzo Galante, Mimmo Mastrangelo, Eleonora Panzardi, Antonio Novelli.

Spiegano gli autori che l’installazione:

“è solo un modo, una lettura per condannare il genocidio che sta subendo il popolo palestinese dall’ottobre del 2023 e per ricordare che, oltre alle migliaia di palestinesi morti e feriti, a Gaza le università e i luoghi di culto sono chiusi, nessun bambino va scuola da più di un anno e non vi tornerà presto, e che quasi tutti gli ospedali della città sono distrutti e ridotti a macerie.

Di fronte a questa vigliacca mattanza l’Italia (che ha la Costituzione conformata alle norme del diritto internazionale) dovrebbe sospendere tutti i rapporti con Israele sino a quando non termineranno le indagini sul governo di Israele sulla violazione della Convenzioni internazionali.

Inoltre, l’installazione vuole essere un ammonimento “per dirci” che in questo tempo di conflitti il presepe non è più il pane buono per poveri, profughi e popoli.

Finché a Gaza (come in Ucraina e altri posti di guerra) si piange la buona novella sembra perdere la luce e la speranza che racchiude”.