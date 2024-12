A Paterno il ciclocross torna a riconquistare la scena: tutto pronto per una spettacolare e inedita gara. L’appuntamento in programma

Il ciclocross torna a riconquistare la scena nel territorio della Val d’Agri e i migliori specialisti di questa disciplina invernale delle due ruote sono pronti a dare prova delle proprie capacità e di abilità tecnica in una spettacolare e inedita gara: si tratta della prima edizione del Ciclocross Agripark a Paterno in data domenica 15 dicembre.

Tutto sta per essere allestito alla perfezione dal sodalizio Loco Bikers che si rimette ad organizzare una manifestazione di ciclocross a Paterno, raggiungendo l’apice una decina di anni fa con le tappe del Giro d’Italia Ciclocross e la Coppa Italia Giovanile.

Quello di domenica prossima sarà un appuntamento di grosso rilievo che è in grado di richiamare tanti concorrenti non solo lucani, per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Basilicata, ma anche quelli fuori regione per dare vita ad un ottimo spettacolo tecnico.

Il percorso costeggia gli argini del fiume Agri (117° in Italia per lunghezza) ed anche dell’affluente Oscuriello con prevalenza di sterrato all’80% più ostacoli naturali e un 20% di tratti in asfalto per uno sviluppo complessivo di 2,8 chilometri e con una doppia zona di assistenza tecnica debitamente segnalata.

Il programma generale dell’evento prevede il ritrovo a partire dalle 8:30 in via delle Rubinie presso la sede operativa di Orma srl.

Queste le fasce di partenza:

la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti),

la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti),

la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra primo e secondo anno, durata 30 minuti),

la quarta alle 12:00 per juniores, donne open, donne master e gli amatori seconda, terza e quarta fascia (dai 40 anni in su),

a seguire l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e gli amatori di prima fascia under 40 (60 minuti).

La manifestazione trova l’appoggio in primis dell’amministrazione comunale di Paterno e del Parco Nazionale Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese e dei tanti sponsor locali.

Sono previsti premi per i primi tre di ogni categoria e a beneficio dei partecipanti i servizi di lavaggio bici e di truck food a cura de I Maghi del Panino.

Esclusi gli agonisti, la tassa di iscrizione per gli amatori è di 20 euro.

Il cronometraggio e la stesura delle classifiche sono curati da Mtbonline.

Di seguito la locandina con i dettagli.