Annuncia il M5S Basilicata:

“Oggi, 30 Agosto alle ore 10:30, in via Isca del Pioppo 7/A, a Potenza, verranno presentate le candidate e i candidati per le prossime elezioni politiche in programma il 25 Settembre.

Inaugureremo anche il comitato elettorale“.

Ecco la locandina dell’evento.

