A Potenza giornata ricca di attività: pranzo solidale ‘U muzz’c d’ San Gerard’, camminata per l’autismo e primo torneo di calcio tavolo. Ecco le foto

Oggi è stata una Domenica ricca di significato e di impegno per la nostra comunità!

Un pensiero speciale per San Gerardo e per l’Associazione La Porta che supporta chi è in difficoltà tutto l’anno.

Scrive il primo cittadino di Potenza, Vincenzo Telesca:

“È stato bello partecipare al pranzo solidale ‘U muzz’c d’ San Gerard’ e vedere la generosità della nostra comunità non solo durante la festa del suo Patrono.

Ho poi avuto il piacere di partecipare alla camminata per l’autismo, un evento fondamentale per sensibilizzare su un tema ancora poco supportato dalle istituzioni.

È importante che tutti noi facciamo la nostra parte!

Inoltre, ho avuto l’onore di incontrare i volontari dell’AVIS e di fissare il giorno per la mia donazione.

Donare è essenziale per chi ha bisogno, e insieme possiamo fare la differenza!

Sono inoltre stato al primo torneo di calcio tavolo presso la palestra Caizzo.

Complimenti agli organizzatori per aver dato vita a un evento che segna l’inizio di una tradizione regionale che sono certo continuerà negli anni.

Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti!”.

Ecco le foto delle varie attività.