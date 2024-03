A Potenza la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ecco l’Ordinanza su sosta e transito

A Potenza tappa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Questa l’Ordinanza sulla Regolamentazione sosta e transito in occasione della visita:

“lunedì 25 marzo p.v., in Potenza, è prevista la visita del Presidente del Consiglio Onorevole Giorgia Meloni;

la P.L. nella persona del Cap. Michele BOLLETTINO, dando seguito alle intese intercorse nella mattinata del 20/3/2024, in sede di sopralluogo esperito congiuntamente al personale dirigente della Questura, chiede a questa U.D. di predisporre per la giornata del 25/3/2024 la regolamentazione della sosta e del traffico veicolare per motivi di ordine pubblico e di polizia secondo il seguente dispositivo:

dalle ore 12.00 del giorno 25/3/2024;

1. divieto di sosta con rimozione, in via N. Sauro, dall’intersezione con l’edificio “Telecom” fino alla piazza del Francioso, inclusa;

2. divieto di sosta con rimozione, in via E. Toti, dall’intersezione con via N. Sauro (piazza del Francioso) fino al sagrato della chiesa SS. Pietro e Paolo, incluso il camion utilizzato dal commerciante autorizzato alla vendita di frutta e verdure il cui posteggio risulta ivi allocato;

dalle ore 14.00 del giorno 25/3/2024;

3. divieto di transito, in via Nazario Sauro, dall’intersezione con viale Marconi fino a Piazza del Francioso (quest’ultima inclusa);

4. divieto di transito in tutta via Viviani a partire dall’intersezione con viale Marconi (altezza seminario maggiore). I veicoli lasciati regolarmente in sosta in via Viviani, potranno percorrere in uscita quest’ultima solo in direzione di viale Marconi.

Considerato che, è necessario emettere apposita Ordinanza di divieto di sosta con rimozione e di divieto di transito ai veicoli come descritto ai punti 1, 2, 3, 4, per motivi di Ordine Pubblico e di Polizia;

Visto:

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

per ragioni di Ordine Pubblico e di Polizia il giorno 25/3/2024 fino a cessate esigenze dalle ore 12.00 del giorno 25/3/2024;

1. divieto di sosta con rimozione, in via N. Sauro, dall’intersezione con l’edificio “Telecom” fino alla piazza del Francioso, inclusa;

2. divieto di sosta con rimozione, in via E. Toti, dall’intersezione con via N. Sauro (piazza del Francioso) fino al sagrato della chiesa SS. Pietro e Paolo, incluso il camion utilizzato dal commerciante autorizzato alla vendita di frutta e verdure il cui posteggio risulta ivi allocato;

dalle ore 14.00 del giorno 25/3/2024;

3. divieto di transito, in via Nazario Sauro, dall’intersezione con viale Marconi fino a Piazza del Francioso (quest’ultima inclusa);

4. divieto di transito in tutta via Viviani a partire dall’intersezione con viale Marconi (altezza Seminario Maggiore).

I veicoli lasciati regolarmente in sosta in via Viviani, potranno percorrere in uscita quest’ultima solo in direzione di viale Marconi;

AVVISA

l’ordinanza sarà esecutiva dalle ore 12.00 del giorno sopra indicato;

i divieti sosta con rimozione saranno resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali stradali posti e mantenuti in perfetta efficienza dall’Ufficio Segnaletica di questa U.D.;

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.1996 n. 495.

– La presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;

– viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

Al comando di Polizia Locale, Prefettura di Potenza, Questura di Potenza, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, all’Ufficio segnaletica, all’ Ospedale San Carlo, al 118, miccolis, CO.TRA.B.”