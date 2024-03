Potenza: progetti per 2 milioni di euro in queste 16 aree della città!

La prima di tre annualità, ciascuna da 2 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di euro, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n.53 del 2021, è quella che consentirà, in questa prima fase, la realizzazione di 16 interventi in altrettante zone della città, per dar luogo al ripristino e la tutela delle risorse ambientali.

68 sostituzioni di alberi ammalorati e pericolanti, 172 nuove piantumazioni di alberi, 1.037 metri quadrati di nuove siepi e 656 nuovi arbusti: questi in sintesi i numeri del bilancio di compensazione ambientale, “distribuiti su un’ampia fascia del territorio comunale, per andare incontro alle esigenze di tanti nostri concittadini che, per decine di anni, sono stati costretti a convivere con il degrado e l’abbandono”, ha evidenziato il sindaco Mario Guarente.

Insieme al Sindaco presenti all’incontro con la stampa l’assessore all’Ambiente Maddalena Fazzari, le consigliere comunali Carmen Galgano e Rosa Lamonea, il dirigente comunale, Maurizio Albano, i tecnici Claudio Santarsiero e Giuseppe Ronga, quest’ultimo responsabile della progettazione.

L’assessore Fazzari ha elencato le zone interessate dai progetti, parco ‘Tre Fontane’, via Brescia, piazzale Pescara, via Aosta, viale Dante, via Bertazzoni, parco Miralles, via Angilla Vecchia, parco via Tirreno, piazza Zara, parco del Fiore Bianco, parco dell’Europa Unita, via Anna Maria Ortese, parco Montereale, via Londra, via Mediterraneo.

Si è soffermata quindi:

“sull’importanza di aggiungere un ulteriore tassello a quel percorso che ci ha visto intervenire in maniera rilevante sulla riqualificazione dei parchi cittadini.

Grazie ai fondi Pnrr a Rossellino, così come andremo a effettuare interventi di ripristino e tutela per il parco fluviale del Basento; mentre è già esecutivo il progetto per il parco di Sant’Antonio

La Macchia, e abbiamo concluso gli interventi che hanno riedificato ex novo uno dei muri che circondano la Villa di Santa Maria, che da anni necessitava di essere riqualificato, e realizzata un’area giochi per bambini di oltre 400 metri quadrati, per far divertire i più piccoli in completa sicurezza.

Lo stesso andremo a fare con questa serie di operazioni che i cittadini potranno constare di persona, riguardando molti dei quartieri di Potenza, finalizzati alla riqualificazione degli spazi comuni, creando aree inclusive, con un verde attrezzato messo a disposizione di tutti”.

Tra i diversi cantieri c’è stato modo di menzionare, tra l’altro, come si andrà a operare in piazza Zara, con la definizione di un campo sportivo polivalente illuminato, avente le dimensioni regolamentari per la pratica del basket, di aree verdi, il posizionamento di nuove sedute, percorsi e camminamenti, oltre a una rotatoria per la regolamentazione del traffico.

A tutto questo si aggiungerà la completa riqualificazione dell’area camper, con parcheggi allestiti con tutti i sistemi più innovativi, in grado di accogliere 11 camper, con tutti i comfort, così come richiesto da alcune associazioni di settore, consentendo alla medesima area di entrare nella mappa dei siti dedicati a questo tipo di turismo.

Ha concluso l’assessore Fazzari:

“Tutti interventi che rappresenteranno un notevole miglioramento nelle diverse zone interessate come per esempio, quello che riguarderà il parco dell’Europa Unita, con camminamenti appositamente voluti per le persone con disabilità visiva, che sono stati concordati grazie alla consulenza offerta dall’Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Potenza, e dopo la ‘camminata al buio’, tra le attività condotte insieme alla VI Commissione consiliare permanente, tutto questo nell’ottica di una città sempre più inclusiva e fruibile per tutti”.