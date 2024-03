Potenza, il lavoro della poetessa Carnevale con prefazione del Dott. Montesano è tra le opere proposte al Premio Strega Poesia 2024!

La seconda edizione del Premio Strega Poesia parla anche lucano.

Tra le opere proposte compare quella dell’autrice Anna Carnevale.

La poetessa, con il libro “Il mondo dei sogni è fatto di fumo”, pubblicato dalle Edizioni CSDSD con sede a Tolve e dirette da Nicola Montesano, è stata inserita nell’elenco del 144 libri che concorrono al prestigioso Premio Strega Poesia 2024, pubblicati tra marzo 2023 e febbraio 2024.

A darne notizia è stata la segreteria della Fondazione Bellonci, che gestisce e organizza il Premio, in occasione della Giornata mondiale della Poesia.

La nota ricorda che spetta ora al Comitato scientifico – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania G. Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta – scegliere i dodici libri candidati, che saranno annunciati venerdì 5 aprile.

A presentarne la prefazione è Nicola Montesano, Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea e Direttore dell’Istituto Universitario SSML della Basilicata, dove insegna anche Storia Euromediterranea, Paesaggi Culturali, Informatica e Editoria e Laboratorio di Lingua Italiana.

Nella sua prefazione, Montesano presenta il libro come “Un intenso lavoro poetico […] in cui la Carnevale esterna la sua più intima e personale visione del mondo […] presentato come passionale e felice, familiare e materno, ma anche crudo, difficile e, soprattutto, bastardo”.

Anna Carnevale, “comparsa in un mondo che non capisce, fottuta fino al midollo, nei casini sempre, fino al collo”, nasce -dice lei- per caso a Maratea nel 1966 e vive a Potenza, è docente di materie letterarie presso il Liceo Walter Gropius della stessa città, si divide tra più passioni, i due figli, il lavoro, la scrittura, la lettura, la musica e il cinema.

Questa la copertina del libro.