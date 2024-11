A Potenza la reliquia di Santa Rita da Cascia! I dettagli

La Parrocchia “Santa Famiglia di Nazareth” in Potenza (Rossellino) si prepara a vivere due giorni davvero importanti e significativi!

Dopo aver dedicato la giornata del 21 novembre ad un adeguato momento di preparazione spirituale, la serata del giorno successivo – il 22 novembre –, si appresta a vivere un evento davvero importante e significativo: l’accoglienza nella Chiesa parrocchiale della reliquia «ex ossibus» di Santa Rita da Cascia!

Attratti dall’esempio di semplicità e di fede, sono circa un centinaio i fedeli del gruppo di devoti della Santa che hanno già aderito alla Pia Unione Primaria con il proposito di promuovere la devozione ed il culto per l’amata Santa Rita sulle orme del suo vissuto come giovane, sposa, madre, vedova, consacrata e stigmatizzata.

Il perseguimento di tali fini spirituali sarà d’ora in poi incoraggiata e favorita dalla presenza della speciale reliquia che raccoglie un frammento dei resti mortali della Santa che in modo ancora più prossimo vuole richiamare il modo in cui la beata Rita ha risposto al progetto di Dio.

Per questo, gli atti di venerazione della reliquia vorranno essere per i devoti segno di una rinnovata scelta di volersi porre alla scuola della Santa per rendere la propria vita illuminata dallo stile con cui essa ha vissuto in Cristo la sua esistenza.

Con questi pensieri, la Comunità parrocchiale e il suo Parroco don Domenico Pace invitano tutti a voler condividere i preziosi momenti di preghiera e di devozione proposti per animare insieme la meravigliosa eloquenza di conversione e di grazia che essi offrono.

Sarà possibile seguire l’evento anche tramite la diretta sulla pagine Fb della Parrocchia.

Di seguito la locandina con i dettagli.