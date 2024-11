Il Comune di Bella premiato a Torino. I dettagli

Questa mattina presso la sede Reply di Torino, nell’ambito dell’Assemblea Anci Nazionale (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in programma in questi giorni nel capoluogo piemontese, il Comune di Bella, nella persona dell’assessore Samuele Grippa ha ricevuto il riconoscimento di Anci per le iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Bella Plastic Free”.

Il premio include 8 riconoscimenti per tutte le 122 realtà pubbliche candidate da tutta Italia, tra cui il Premio Eolo per la sezione nazionale aggiudicato dal Comune di Bella.

Alla cerimonia hanno partecipato:

l’assessore alla transizione ecologica e digitale del Comune di Torino, Chiara Foglietta,

il presidente di Formez, Giovanni Anastasi,

la vicepresidente di Anci, Antonella Galdi,

l’assessore al bilancio e alle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

Il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso e ideato da ANCI e realizzato con la struttura operativa di ANFoV, è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici italiani per valorizzare progetti promotori d’innovazione in linea con il programma Next Generation UE e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per l’assessore Grippa:

“𝘌̀ 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘐𝘭 𝘥𝘰𝘴𝘴𝘪𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪𝘶𝘥𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘶 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪 𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘪 122 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪”.